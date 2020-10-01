AYM Başkanı Zühtü Arslan, TBMM'deki özel oturuma katıldı

Anayasa Mahkemesi tartışmalarının gündemde olduğu bu günlerde, AYM Başkanı Zühtü Arslan yeni yasama dönemi açılış töreninde TBMM'de Genel Kurul'u takip etti.

TBMM Genel Kurulu, bugün yeni yasama dönemi açılışı nedeniyle Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı’nda toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni yasama yılının açılışına katılmak üzere TBMM'deydi.

AYM BAŞKANI DA GENEL KURUL'DAYDI

Erdoğan'ın hitap ettiği Genel Kurul'a; AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti grupları katılırken, son dönemde AYM tartışmalarıyla gündemde olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da hazır bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin şehirler arası yollarda yapılan eylemleri yasaklayan kanunu iptal ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eleştirileriyle gündeme gelen AYM Başkanı Zühtü Arslan, Erdoğan'ın konuşmasını yalnız takip etti.

SOYLU'NUN AYM TEPKİSİ

Soylu, Arslan'a ve AYM üyelerine, "Anayasa Mahkemesi karar veriyor. FETÖ'cüler girsin, PKK'lılar girsin ne olacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum; kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" ifadeleriyle tepki göndermişti.

"BAHÇELİ'NİN DİVAN-I ALİ ÇIKIŞI"

Soylu'nun tepkisinin hemen ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Anayasa Mahkemesi'nin yeni hükümet sistemine uygun şekilde yeni baştan yapılandırılması gerektiğini gündeme getirmişti.

Bahçeli, "Türkiye’nin demokratikleşme sürecini hızlandıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle çelişmeyecek demokratik, etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir 'Yüce Mahkeme', deyim yerindeyse bir 'Divan-ı Ali' kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır." açıklamasını yapmıştı.

ERDOĞAN, BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINI YORUMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısıyla ilgili soruya ''Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de varım. Biz ne yapacağımızı Paşinyan'a soracak değiliz. Meclis konuşmamda soyledim." şeklinde cevap verdi.