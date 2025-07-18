Ayvalık ve Cunda’ya rakip çıktı: Bu ada turist akınına uğruyor

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası, kalabalık tatil beldelerinden uzaklaşmak isteyenler için adeta doğanın kucağında bir sığınak sunuyor.

Gözlerden uzak yapısıyla dikkat çeken ada, Marmara Denizi’nin en huzurlu köşelerinden biri olarak her geçen yıl daha fazla gezgini kendine çekiyor.

Antik çağlardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Paşalimanı Adası, tarih tutkunları için de cazip bir rota.

"Halone" ve "Proti" gibi eski isimleriyle tanınan ada, Osmanlı döneminden bugüne kadar Lala Mustafa Paşa’nın izlerini taşıyor.

Paşalimanı, Harmanlı, Balıklı, Poyrazlı ve Tuzla köyleri ise geçmişle bugünü birleştiren otantik bir atmosfer sunuyor.

CAM GİBİ SULARIYLA DENİZ TUTKUNLARININ GÖZDESİ

Marmara'nın en berrak sularına sahip olan adada dalıştan rüzgar sörfüne kadar pek çok deniz sporu yapılabiliyor.

Özellikle tüplü ve tüpsüz dalış meraklıları, adanın altındaki renkli yaşamı keşfetmek için bölgeye akın ediyor.

Sörf ve yelken gibi aktivitelere de açık olan ada, suyla iç içe macera arayanlar için biçilmiş kaftan.

Doğal dokusunu koruyan Paşalimanı Adası, şehir stresinden kaçmak isteyenler için huzurun tarifini veriyor.

Betonlaşmadan uzak köyleri, alçak tepeleri ve eşsiz yürüyüş rotalarıyla ziyaretçilerine nefes aldırıyor.

Gün doğumu ve batımında ortaya çıkan manzaralar ise özellikle fotoğraf meraklıları için kaçırılmayacak kareler sunuyor.

NASIL GİDİLİR?

İzmir'den yola çıkan gezginler, kara yolu ile yaklaşık 324 km’lik bir mesafeyi kat ettikten sonra Erdek limanından binecekleri feribotla sadece bir saatte bu eşsiz adaya ulaşabiliyor.