Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Çekmeköy’de Azerbaycan askerlerine moral için konser verdi.

Çekmeköy'de yaklaşık 2 saat süren konser sonrası açıklama yapan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, yakın zamanda Dağlık Karabağ’da Çırpınırdı Karadeniz’i söyleyeceğini belirtti.

"DÜNYAYA GÖSTERMİŞ OLDUK"

"Bıçak kemiğe dayandı." diyen Azerin, “15 gün oldu, artık askerimiz Karabağ uğruna Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğruna savaşıyor. Topraklarımızı, bölgelerimizi terörist Ermenistan Devleti'nin elinden alıyoruz ve orada Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Biz bir bütün olarak bugün dünyaya Türkiye Cumhuriyeti ile beraber bu coğrafyada söz sahibi olduğumuzu bir daha dünyaya göstermiş olduk.

Azerin: Dağlık Karabağ’da Çırpınırdı Karadeniz’i söyleyeceğim ViDEO



"ÇIRPINIRDI KARADENİZ'İ SÖYLEYECEĞİM"

Çok yakın zamanda da Karabağ’da zafer bayramımız Azerbaycan bayrağı dalgalanacak. Türk'ün bayrağı dalgalanacak. Ben Türk olarak Karabağ'da inşallah çok yakın zamanda Çırpınırdı Karadeniz'i seslendireceğim.” dedi.