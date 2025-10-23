B Sınıfı Sürücü Belgesiyle A1 Ehliyeti Nasıl Alınır? Adım Adım Rehber

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2024 yılında yapılan bir düzenleme ile, B sınıfı sürücü belgesi sahibi olup en az 2 yıl deneyimli olanlara, belirli şartları sağlamak koşuluyla 125 CC’ye kadar motosikletleri sürme hakkı verildi.

Bu düzenleme ile bu kişiler harç ödemeksizin, mevcut ehliyetlerine A1 yetkisi eklettirebilecek (yeni belge çıkarmadan) şekilde sistemde işlem görecek şekilde düzenleme getirildi.

Ancak bu hak ticari motosiklet kullanımında geçerli değil.

İşte şartları ve adım adım yapılması gereken işlemler...

ARANAN ŞARTLAR

B sınıfı ehliyetle A1 motosiklet sürme hakkı için öncelikle aşağıdaki şartlar gereklidir:

B sınıfı sürücü belgesinin en az 2 yıl süreyle geçerli olması gerekir.

Sürücü adaylarının “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları” çerçevesinde, motosiklet kullanmaya engel durumu olmamalıdır.

Son 5 yıl içinde sürücü belgesinin geçici ya da kalıcı olarak geri alınmamış olması şartı aranır.

Kullanılacak motosiklet 125 cc’yi geçmemeli, gücü 11 kW (yaklaşık 15 hp) ve güç/ağırlık oranı 0,1’i geçmemelidir.

Sürücü Kursuna Başvuru / Kayıt

B sınıfı sürücü belgesi olan kişi, motosiklet kursuna “fark sınıf” (yeni sınıf ekleme) olarak kayıt yaptırır.

Kurs kaydında kimlik, mevcut ehliyet belgesi fotokopisi, nüfus kağıdı, varsa öğrenim belgesi, sabıka kaydı gibi evraklar istenir.

Eğitim Süreci

B sınıfı sürücü belgesi olanlar, bazı kurslarda yazılı sınavdan muaf tutulur, yalnızca direksiyon eğitimine katılırlar.

Trafiğe kapalı alanda motosiklet sürüşü pratiği yapılır.

Sınav Süreci

Aday, motosiklet kullanarak uygulama sınavına girer. Başarı durumunda motosiklet sürüş yetkisi alır.

Başarılı sınav sonucunun ardından, ehliyete A1 sınıfı yetkisi şerh düşme yoluyla sisteme işlenir, yani yeni belge çıkarmaya gerek kalmaz.

Bu işlem için harç ödenmez, belge değiştirilmez.

İşlem tamamlandıktan sonra ehliyet sistemde A1 yetkili olarak görünür.

Adayın ehliyetine fiziksel olarak yeni bir kart verilmesine gerek kalmaz, mevcut kart geçerli kalır.

A1 EHLİYETİ NEREDEN KONTROL EDİLİR?

Sürücü, mevcut kartla devam ettiği için, mevcut kartta görünmez. A1 sınıfı yetkisi sisteme işlenir. Motosiklet sürüş yetkisi alır.

Kontrol etmek için e-Devlet’e giriş yapıp, “Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama” alanından A1 sertifikanızı bulabilirsiniz.

e-Devlet Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama ekranı için tıklayınız.