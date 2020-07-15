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    Bağcılar'da 3 kişiyi yaralayan kamyon sürücüsü kaçtı

    Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybeden sürücü, iki aracı ezdikten sonra durabildi. 3 kişiyi yaralayan kamyon sürücüsü, kazanın ardından olay yerini terk etti.
    • İHA
    • 15.07.2020 - 14:23
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    Bağcılar'da 3 kişiyi yaralayan kamyon sürücüsü kaçtı

    İstanbul Bağcılar’da bir kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Mahmutbey Caddesi'nde kontrolden çıkan kamyon, karşı şeride geçti.

    Süratle geçtiği şeritte 2 aracı ezen kamyon sürücüsü, kaldırıma çarptıktan sonra dururken, kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.

    ANNE ÇOCUK ARAÇTA SIKIŞTI

    Kazada kamyonun çarptı araçların birisinde bulunan anne ve çocuğu araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan anne ve çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı. Öte yandan kamyon sürücüsünün ise olayın ardından kaçtığı iddia edildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Bağcılar'da 3 kişiyi yaralayan kamyon sürücüsü kaçtı - VİDEO


    GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

    Öte yanda kazanı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen kamyonun bir anda karşı şeride geçtiği, devamında ise karşı yönden gelen 2 araca çarparak sürüklediği görülüyor.

    Bağcılar'da 3 kişiyi yaralayan kamyon sürücüsü kaçtı #1

    Bağcılar'da 3 kişiyi yaralayan kamyon sürücüsü kaçtı #2

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