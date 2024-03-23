Bağcılar'da bir ilk! "Kapıdan Sandığa Seçim Hattı" projesi tanıtıldı Projeyle ilgili konuşan Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir "Şu anda burada sivil bir oluşum var. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızın büyük oranda sandığa gitmesi için bir irade ortaya koydu. Çeşitli nedenlerle sandığa gidemeyen vatandaşlarımız oyunu kullanabilecek." dedi.

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AA

Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Yerel seçimlere 1 hafta kalırken, adaylar da çalışmalarına devam ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ise bir ilk gerçekleşti.

Bağcılar'da yaklaşık 1000 gönüllünün katıldığı "Kapıdan Sandığa Seçim Hattı" projesinin tanıtımı yapıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir, İnönü Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne büyük oranda katılım beklediğini söyledi.

Bağcılar'da sandığa gidemeyenler için özel çalışma

Bağcılar'da vatandaşların 28 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına yüzde 87,68'lik bir katılım sağladığını belirten Özdemir, şunları söyledi:

Yüzde 11'in üzerinde vatandaşımız da sandığa gidememiş ya da gitmemişti. Şu anda burada sivil bir oluşum var. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızın büyük oranda sandığa gitmesi için bir irade ortaya koydu.

Seçim günü engelli, yaşlı ve hastalar sandığa gidebilecek

Özdemir, engelli, yaşlı ve hasta kişilerin de seçim günü sandığa gidebilmesi için büyük bir çalışma yürütüldüğü ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçenin tüm unsurlarıyla sürece destek vermesinin önemine değinen Özdemir, "Teşkilatımızla, vatandaşlarımızla , sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızın temsilcileriyle bir olup gümbür gümbür gelen bir Bağcılar var diyoruz." ifadesini kullandı.

"Kapıdan Sandığa Seçim Hattı"

Özdemir, vatandaşların talepleri doğrultusunda "Kapıdan Sandığa Seçim Hattı" platformu oluşturulduğunu dile getirerek, platformun isimleri toplamaya başladığını ve 1000'e yakın kişinin araçlarıyla gönüllü olduğunu kaydetti.

"Hepsini tek tek götüreceğiz"

Bu sayının seçime kadar daha da artacağını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

Vatandaşlardan da platforma talepler gelmeye başladı. Bugün itibarıyla telefon numaraları da iletilecek. O numaralara yapılan her çağrıya platformdaki arkadaşlarımız cevap verip seçim günü sabahtan akşama kadar kaç vatandaşımızın sandığa gidebilmesi noktasında talebi varsa hepsini tek tek götürecek.

Konuşmanın ardından Özdemir ve beraberindekiler alandaki araçları gezdi.

Seçim Hattı'nın numarasını paylaştı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Özdemir, seçim hattının telefon numarasını paylaştı.

Sandığa gitmek için "0533 392 07 98" sayılı numarayı arayarak kolayca sandığa gidebileceğini belirten Özdemir, emeği geçen herkese teşekkür etti:

“Kapıdan Sandığa Seçim Hattı”



Seçim günü çeşitli nedenlerle sandığa gidemeyecek seçmenlerimizi kendi araçlarıyla evinden alıp sandığa götürecek kıymetli komşularımızla bir araya geldik.



Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun.



Seçim Hattı +90 533 392 07 98

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)