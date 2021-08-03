Bağcılar’da inşaatın temel duvarı çöktü
Bağcılar'da bir inşaatın temel duvarı çöktü. O anlar kameralara yansırken, işçilerin durumu zamanında fark etmesiyle ölen ya da yaralanan olmadı.
- İHA
- 03.08.2021 - 04:53
- Güncelleme : 03.08.2021 - 06:08
Son zamanlarda inşaatlarda yaşanan çökmeler, vatandaşları tedirgin ediyor.
İstanbul'da yürekleri ağızlara getiren olayda neyse ki can kaybı yaşanmadı.
İNŞAATIN TEMEL DUVARI ÇÖKTÜ
Bağcılar ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, sokak içerisindeki ev inşaatının temel duvarı, büyük bir gürültü ile çöktü.
Bağcılar’da inşaatın temel duvarı çöktü-Video
"ÖLEN YA DA YARALANAN YOK"
Çevredekilerin panik yaşadığı olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
"İŞÇİLER FARK EDİP ÇIKMIŞLAR"
Görgü şahidi Mehmet Kaya, "Bir ses duyduk, çıktık inşaat alanında göçük olmuş. Allah’tan can kaybı falan yok. İşçiler fark edip çıkmışlar. İnşaatta çalışma yapılıyordu. Gördüğümüz kadarıyla emniyet tedbirleri de almışlardı" ifadelerini kullandı.