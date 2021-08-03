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Bağcılar’da inşaatın temel duvarı çöktü

Bağcılar’da inşaatın temel duvarı çöktü

Bağcılar'da bir inşaatın temel duvarı çöktü. O anlar kameralara yansırken, işçilerin durumu zamanında fark etmesiyle ölen ya da yaralanan olmadı.