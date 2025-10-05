Bahçıvanların çoğu limon ağacının dibine su şişesi koyuyor: İşte sebebi

Son yıllarda ev bahçelerinde ve balkonlarda limon ağacı yetiştirmek giderek popülerleşiyor.

Hem görselliği hem de sağlığa faydalarıyla dikkat çeken limon ağaçları, doğru bakım yöntemleriyle yıl boyunca taze meyve sunabiliyor.

Uzmanlar, limon ağacı yetiştirmenin en önemli koşullarının doğru sulama, güneş ışığı ve uygun toprak seçimi olduğunu belirtiyor.

Birçok bahçıvan limon ağaçlarının dibine su şişesi yerleştiriyor. Peki, bunun sebebi ne?

ŞİŞEYLE PRATİK SULAMA YÖNTEMİ

Uzmanlar, ağacın dibine bir şişe yerleştirip üzerine küçük delikler açarak su doldurmanın, köklerin düzenli nem almasını sağladığını söylüyor.

Bu yöntem sayesinde toprak uzun süre nemli kalıyor ve su israfı önleniyor. Aynı zamanda ağaç, sağlıklı şekilde büyüyor ve daha fazla, kaliteli meyve veriyor.

Bahçıvanlar, bu basit ev ilacının hem sulamayı kolaylaştırdığını hem de limon ağaçlarının verimini artırdığını belirtiyor.