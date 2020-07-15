Bakan Akar'dan FETÖ ile mücadele mesajı

Bakan Akar'dan FETÖ ile mücadele mesajı

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Milli Savunma Bakanı Akar, "TSK'nın şanlı üniformasını hainlerin taşımasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit düşen 251 vatandaş, kalkışmanın 4. yıldönümünde saygı ve rahmetle anılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), FETÖ ile mücadelesi de titizlikle devam ediyor.

"TSK'NIN ŞANLI ÜNİFORMASINI..."

Bu konuda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

"Terör belasını bitirmekte kararlıyız." diyen Bakan Akar, 24 Temmuz 2015’ten bugüne 17 bin 27, bu yılın başından itibaren 1900 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Akar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

FRANSIZ GEMİSİNE TACİZ İDDİASI

"İddialar tamamen gerçek dışı olup haklılığımız kanıtlandı. Fransız müttefiklerimizden hala özür bekliyoruz.

ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI

Bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır."