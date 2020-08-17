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    Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi küresel krizden güçlenerek çıkacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin, küresel krizden daha da güçlenerek çıkacağını söyledi.
    • AA
    • 17.08.2020 - 16:48
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    Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi küresel krizden güçlenerek çıkacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Berat Albayrak, ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye'ye karanlık günler yaşatanların, bugün 'borçluluk' üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izlediğine dikkat çekti.

    "TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

    Bakan Berat Albayrak: "Türkiye, hane halkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır.

     

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