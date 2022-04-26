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    Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik kesintisi' cevabı

    Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik kesintisi' cevabı

    Ziyaret ettiği evin elektriklerinin kesik olmadığının ispatını isteyen Kılıçdaroğlu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, belgelerle yanıt verdi.
    • 26.04.2022 - 01:44
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 01:55
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 23 Nisan'da Keçiören'de elektriklerinin 4 aydır kesik olduğunu iddia eden bir aileyi ziyaret etmişti.

    Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasına karşılık Bakanlıktan iddiaya yalanlama gelmişti. Kılıçdaroğlu ise ispat istemişti.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

    "Abonenin elektriği 5 Nisan'dan beri sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde kullanıma açık"

    Yapılan açıklamada, "Konu hakkında ilgili dağıtım şirketinin bugün yaptığı açıklamada söz konusu abonenin 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin tekrar bağlandığı ve bu tarihden sonra abonenin herhangi bir nedenle elektrik enerjisi kesme işleminin yapılmadığı, abonenin 5 Nisan'dan bu yana sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde elektriğinin kullanıma açık olduğu belirtilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

    Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

    Bakan Dönmez den Kılıçdaroğlu na elektrik kesintisi cevabı #1

    "Kılıçdaroğlu ziyaretini sonlandırdıktan sonra 21:31'den itibaren enerji kullanımı tespit edildi"

    "Bilindiği üzere akıllı sayaçlar elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında mahafaza etmektedir. Söz konusu sayaca ait bilgiler Bakanlığımızın talebi üzerine ilgili dağıtım şirketi tarafından tespit edilerek kayıt altına alınmış ve bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu verilerden görüldüğü üzere iddia edildiği gibi 4 aydır enerjisinin kesik olmadığı, geçmiş tarihlerde enerji kullanımının mevcut olduğu gibi, 23 Nisan Cumartesi gününde de enerji kullanımının mevcut olduğu ancak ilgili dağıtım şirketinin herhangi bir kesme ve açma işleminin bulunmamasına rağmen ekte sunulan Güç Kesinti kaydında da görüldüğü üzere Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerinini de sapsayan 18.18 ile 21.31 arasında enerji kullanımının olmadığı, 21.31'den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşılmıştır."

    Bakan Dönmez den Kılıçdaroğlu na elektrik kesintisi cevabı #2

    Bakan Dönmez: İspat istemiştiniz, işte ispatı

    DHA'nın haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Dönmez, Twitter hesabından güç sayaç göstergesini paylaşarak, "Sayın Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı" ifadelerini kullandı.

    Bakan Dönmez den Kılıçdaroğlu na elektrik kesintisi cevabı #3


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