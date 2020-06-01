Bakan Koca, hayatını kaybeten sağlık çalışanlarını andı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener'i ve hemşire Dilek Akçabeleni andı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla andı.

PROF. DR. MURAT DİLMENER

"1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız"

HEMŞİRE DİLEK AKÇABELEN

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronovirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezaryen ile alınan hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum."