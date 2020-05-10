Bakan Koca'dan sosyal mesafe tweeti

Fahrettin Koca, sosyal mesafe kurallarına göre üretilen bank fotoğrafı paylaşarak, tedbirler kapsamında her fikrin güzel olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından her gece olduğu gibi bu gece de sosyal mesafe uyarısı içeren bir paylaşım yaptı.

"TÜRKİYE'NİN PRATİK ZEKASI"

Bakan, çarşamba günü Bursa'nın Kestel ilçesinde bir bankta çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Türkiye'nin pratik zekâsı, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel" ifadelerini kullandı.