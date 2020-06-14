Bakan Kurum: Ekipler bölgeye sevk edildi

Bingöl'de meydana gelen depremin ardından açıklamada bulunan Bakan Kurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen depremle birlikte vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Deprem sonrası yetkililer inseleme ve durum tespiti için bölgeye hareket etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

"EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ"

Bakan Kurum, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.