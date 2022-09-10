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    Bakan Soylu: 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan 16 bin 345 öğretmenden 7 bininin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2022 - 22:47
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    Bakan Soylu: 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmalarına dair resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    "7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi"

    Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" İfadelerine yer verdi.

    Bakan Soylu: 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı #1


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