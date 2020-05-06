Bakan Soylu, Vefa Destek Merkezi'ni ziyaret etti

Süleyman Soylu, Çankaya Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyetle, Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

SOHBET EDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, merkezde çalışan gönüllülerle sohbet etti.

Gösterdikleri özverili çalışma için gönüllülere teşekkür eden Soylu, daha sonra fotoğraf çektirdi. Bakan Soylu, ziyaret öncesi esnafı gezerek, sokaktaki vatandaşlarla da sohbet etti.





