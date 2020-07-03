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    Bakan Soylu: Yangın tamamen söndürüldü

    Bakan Soylu: Yangın tamamen söndürüldü

    İçişleri Bakanı Soylu, havai fişek fabrikasındaki yangını söndürme çalışmalarının tamamen sona erdiğini açıkladı.
    • AA
    • 03.07.2020 - 19:20
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    Bakan Soylu: Yangın tamamen söndürüldü #1

    İşişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından çıkan yangını söndürme çalışmalarının tamamen sona erdiğini duyurdu.

    Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, basına açıklamalarda bulundu.

    "ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"

    Bakan Soylu, "Şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi. 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu: Yangın tamamen söndürüldü #2

    Bakan Soylu: Yangın tamamen söndürüldü #3

    Bakan Soylu: Yangın tamamen söndürüldü #4

    Bakan Soylu: Yangın tamamen söndürüldü #5

    Bakan Soylu: Yangın tamamen söndürüldü #6

    Bakan Soylu: Yangın tamamen söndürüldü #7

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