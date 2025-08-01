Bakan Yumaklı'dan 'dezenformasyon yangını' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının şimdilik bittiğini ancak sosyal medyada bu yangınlara dair dezenformasyonun sürdüğünü belirterek, "Bu fedakar emeğe saygısızlık edenlere karşı bıkmadan, usanmadan gerçekleri anlatacak, yalanları onların en büyük düşmanı olan gerçeklerle yokluğa mahkum edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ALEVLERİ DEĞİL, YALANLARI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Son iki haftada Sakarya, Bilecik, Karabük, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar çıktı. Orman Genel Müdürlüğümüz hepsini tek tek söndürdü. Peki şimdi ne yapıyoruz? Alevleri değil, yalanları söndürmeye çalışıyoruz. Çünkü yangınlar bitti, ama dezenformasyon yangını sosyal medyada hiç hız kesmeden devam ediyor. Sadece bugün Orman Genel Müdürlüğümüz 4 ayrı basın açıklaması yaptı. Ayrıca İletişim Başkanlığımız ile birlikte hazırladığımız 19 soruluk ‘Orman Yangınlarıyla İlgili İddialar ve Gerçekler' kitapçığını da paylaştık"

"ORMAN YANGINLARI ÇOK ŞÜKÜR ŞİMDİLİK BİTTİ, AMA SOSYAL MEDYADAKİ YANGIN ÖYLE KOLAY SÖNMÜYOR"

Bakan Yumaklı yanan alanların yeniden yeşertileceğini belirttiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı: