Bakan Yumaklı'dan orman yangını uyarısı

AA

Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramların önemini vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin barış ve huzur adası olma amacını yineleyerek, bu süreçteki sorumluluklarına dikkat çekti.

Ayrıca, yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşları uyararak, orman yangınlarına karşı duyarlılık gösterilmesini istedi.

BİRLEŞİK BİR TÜRKİYE İÇİN YENİ PROJELER

Yumaklı, Türkiye’nin bir umut noktası olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı. Suriye ve Ukrayna-Rusya savaşlarına dikkat çeken Yumaklı, Türkiye'nin bu süreçteki barışçıl rolünün önemli olduğuna değindi.

YANGINLARA KARŞI DUYARLILIK ÇAĞRISI

Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı bu dönemde, orman yangınlarının önlenmesi için vatandaşlardan daha fazla dikkatli olmaları istendi.

Bakan Yumaklı, orman yangınları konusunda hassasiyet çağrısı yaparak, tüm Türkiye’nin bu konuda duyarlı olmasını istedi.

GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNE DOĞRU

Yumaklı, güçlü ve büyük Türkiye hedefinin sadece iç sorunlarla değil, dış ilişkilerle de şekilleneceğini belirtti.

Türkiye'nin adaletli bir ülke olarak dünya sorunlarına öneriler sunabileceğini dile getirdi.