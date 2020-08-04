Bakanlık 307 milyon TL kira yardımı yaptı

Bakanlık 307 milyon TL kira yardımı yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 48 bin 240 hak sahibine 307 milyon TL'lik kira yardımında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm uygulama alanlarında hak sahiplerine kira yardımında bulunmaya devam ediyor.

2012'de yürürlüğe konulan 6306 sayılı "Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Hakkinda Kanun" ve kanunun uygulama yönetmeliği kapsamında, kentsel dönüşüm uygulama alanlarında hak sahiplerine yapılan kira yardımları 2020 yılının ilk 6 ayında en fazla sırasıyla İstanbul, Ankara, Elazığ, Antalya ve İzmir'e yapıldı.

İLLERE YAPILAN KİRA YARDIMLARI

İstanbul'da yılın ilk yarısında hak sahiplerine 135 milyon 600 bin lira kira yardımı yapan Bakanlık; Ankara'da 28 milyon 569 bin lira, Elazığ'da 26 milyon 900 bin lira, Antalya'da 14 milyon 900 bin lira ve İzmir'de 14 milyon 200 bin lira kira yardımında bulundu.

TOPLAMDA 307 MİLYON TL YARDIM YAPILDI

Bu yılın ilk yarısında 244 milyon lira riskli yapı, 63 milyon lira da riskli alan kira yardımı olmak üzere toplam 48 bin 240 hak sahibine 307 milyon lira kira yardımı yapıldı.

Bu kapsamda, geçen yıl ise 106 bin 980 vatandaşa 681 milyon lira kira yardımı ödendi.

351 BİN VATANDAŞA 4 MİLYAR KİRA YARDIMI

Bakanlık, 2012'den 2020'nin Haziran ayına kadar 743 milyon lira riskli alan kira yardımı, 3 milyar 412 milyon lira riskli yapı kira yardımı olmak üzere, toplam 351 bin 260 hak sahibine 4 milyar 155 milyon lira kira yardımı yaptı.

KİRA BEDELİ BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENİYOR

Kira yardımı süresi, riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay boyunca devam ediyor ve aylık kira bedeli Bakanlık tarafından belirleniyor.

810 LİRA KİRA YARDIMI YAPILAN İLLER

Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis'te devam eden kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara 715 lira, Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce'de ise 810 lira kira yardımı yapılıyor.

995 LİRA KİRA YARDIMI YAPILAN İLLER

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale'de ayda 905 lira, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van'da aylık 995 lira kira bedeli ödeniyor.

EN ÇOK KİRA BEDELİ ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'E

Adana, Antalya, Bursa, Konya'da hak sahiplerine 1085 lira kira yardımı yapılırken en çok kira bedeli 1150 lira ile Ankara, İstanbul ve İzmir'de veriliyor.