Bakanlık satışını yasakladı! Popüler temizlik ürünü raflardan tek tek toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde güncellemeye giderek piyasada bulunan bazı temizlik ürünlerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Oxfo Proboom ve Cer markalarına ait lavabo açıcıların güvensiz olduğu belirtildi.

Söz konusu ürünlerde çocuk emniyetli kapak sistemi ve dokunsal uyarı işaretlerinin bulunmaması, kullanıcılar için ciddi bir risk oluşturuyor.

RAFLARDAN TOPLATILIYOR

Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruya göre, bu ürünlerin satışı yasaklandı ve raflardan toplatılmasına karar verildi.

Yetkililer, vatandaşların bu ürünleri kullanmamaları ve gördükleri takdirde yetkililere bildirmeleri konusunda uyarıda bulundu.