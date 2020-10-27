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    Bakırköy'de drone'lu koronavirüs denetimi yapıldı

    Emniyet, koronavirüs önlemleri kapsamında Bakırköy'de drone ile denetim düzenledi. Polis ekiplerini görünce maske takan vatandaşlar, ceza almaktan kurtulamadı.
    • İHA
    • 27.10.2020 - 17:17
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    Bakırköy'de drone'lu koronavirüs denetimi yapıldı

    İstanbul Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler artan koronavirüs vakalarında dolayı ilçe genelinde uygulamalarını arttırdı.

    Ekipler Bakırköy meydanında da drone ile maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

    Drone ile maske takmadığı tespit edilen vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

    CEZA YEMEMEK İÇİN AÇIKLAMA YAPTILAR

    Polis ekiplerini gördüğünde maske takan genç bir kadın ilk önce maske taktığını belirtti.

    Ancak ekiplerin kendisini drone ile tespit ettiklerini belirtmesi üzerine bu sefer de telefonla konuştuğunu nefessiz kaldığını iddia etti.

    CEZA YEDİ

    Genç kadın sonunda özür dileyerek ceza yazılmamasını istese de cezadan kurtulamadı.

    Bakırköy de drone lu koronavirüs denetimi yapıldı #1

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