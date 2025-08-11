Balıkesir peş peşe sallanıyor: 4.5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor...

Dün akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Deprem tüm ülkeyi sarsarken, Türkiye bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleşti.

AFAD: "237 ARTÇI OLDU"

AFAD, bölgede 237 artçı deprem kaydedildiğini bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğunu açıklamıştı.

Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7/24 saat takip ediliyor.

BÖLGE PEŞ PEŞE SALLANIYOR

Son yaşanan gelişmede ise, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 20.13’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği ise 8.57 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN YAPILAN SON PAYLAŞIMLAR