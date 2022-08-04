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    Balıkesir Susurluk'ta orman yangını

    Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
    • 04.08.2022 - 19:54
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 20:45
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    Balıkesir Susurluk'ta orman yangını

    Balıkesir'in Sususrluk ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Yangına müdahale ediliyor

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

    Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arasöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozerle müdahale ediliyor.

    Balıkesir Susurluk ta orman yangını #1

    Balıkesir Susurluk ta orman yangını #2

    Balıkesir Susurluk ta orman yangını #3

    Balıkesir Susurluk ta orman yangını #4

    Balıkesir Susurluk ta orman yangını #5

    Balıkesir Susurluk ta orman yangını #6

     

    Balıkesir Susurluk ta orman yangını #7

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