Balıkesir Susurluk'ta orman yangını
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
- 04.08.2022 - 19:54
- Güncelleme : 04.08.2022 - 20:45
Balıkesir'in Sususrluk ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale ediliyor
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arasöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozerle müdahale ediliyor.