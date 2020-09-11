Dolar
7.4465
-0.0295%
Euro
8.8202
0.168%
Altın
1946.31
0.0056%
Borsa
1099.06
0%
G. Altın
465.676
-0.1048%
Bitcoin
76598.06
-1.3133%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Balıkesir'de 318 kilogram kubar esrar ele geçirildi

    Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 318 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
    • İHA
    • 11.09.2020 - 04:38
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 04:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de 318 kilogram kubar esrar ele geçirildi

    Balıkesir Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmaları sonucu harekete geçti.

    318 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan çalışmalar neticesinde, Ayvalık’ta kubar esrar maddesi bulunduğu tespit edilen A.K. ve H.K. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde JASAT, Asayiş ve İstihbarat ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 318 kilogram kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el koyan jandarma ekipleri, şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlattı.

    Balıkesir de 318 kilogram kubar esrar ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir