Balıkesir'de yaşanılan kazada, şans eseri can kaybı yaşanmadı..
Dün Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk mahallesinde meydana gelen olayda H.K. yönetimindeki 03 AAJ 013 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çanakkale-Edremit karayolu üzerindeki durakta bekleyen yolcuların arasına daldı.
6 kişi yaralandı
Durakta dolmuş beklerken otomobilin çarptığı yolcular çevreye savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü gözaltında
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kaza anı yakında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kazadan sonra otomobil sürücüsü H.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.