Balıkesir'de kaza yapan araç alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
İHA

Balıkesir-Edremit Karayolu Naipli Kavşağı civarında, V.D. idaresindeki 10 EH 302 plakalı aracın tek taraflı yaptığı kazanın ardından araçta yangın çıktı.

ARAÇ SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sürücü V.D. ve yolcu F.K., aracın içerisinden vatandaşlar tarafından çıkarılırken, itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

112 Sağlık ekibi olay yerinde yaptığı kontrolde yolcu F.K.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücü V.D. de hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar