Balıkesir'de su birikintisinde cep telefonu aradılar

Yağmur sularına 7 bin lira değerindeki telefonunu düşüren Emre Demirdağ'ın, yanındaki arkadaşı ile birlikte dakikalarca telefon aradığı o anlar kameraya yansıdı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan sonbahar yağmurları cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oluyor.

Haydarçavuş Mahallesi Kırk Merdiven Sokak üzerinde yağan yağmurdan kaçan Emre Demirdağ bir anda elindeki cep telefonunu sokak üzerinde biriken yağmur suyunun içerisine düşürdü.

PAÇALARI SIVAYIP SUYA GİRDİ

Kısa süreli bir şok yaşayan genç ilk önce eline aldığı bir fırça ile bir süre telefonunu aradı. Bu şekilde telefonunu bulamayan Demirdağ daha sonra ayakkabılarını çıkarıp, pantolonunun paçalarını sıvayarak suya girdi ve uzun uğraşlar sonucunda telefonunu buldu.

"METRELERCE SU OLSA YİNE ARARDIM"

Telefonunu bulduğuna sevinen Demirdağ, "Yağmurdan ıslanmamak isterken bir anlık telaşla telefonumu düşürdüm. Telefonumu bulduğum için sevinçliyim. İsterse burası metrelerce su da olsaydı yine de o suya girip telefonumu arardım" dedi.

Öte yandan, telefonlarını uzun uğraşlar sonucu arayıp bulan gençler bununla da yetinmeyerek aynı su birikintisi nedeniyle karşıdan karşıya geçmekte zorlanan engelli bir vatandaşın da yardımına koşarak insanlık daha ölmemiş dedirttiler.