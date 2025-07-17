Balıkesir'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle havadan da müdahaleye yeniden başladı.
HAVUZLARA TAKVİYE YAPILYOR
Yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye yapılıyor.
EKİPLER YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR
Yanan alanın etrafını saran ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.