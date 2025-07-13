Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında feribotta yangın

Denizin ortasında yangın paniği..

Tekirdağ-Marmara-Erdek seferini yapan Yavuz Naz isimli feribot, iddiaya göre Avşa Adası’ndan ayrıldıktan yaklaşık 20 dakika sonra makine dairesinden koku ve duman yükseldi.

SAHİL GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Seyir halindeyken yangın çıkan feribota kısa sürede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edilirken, son durumu Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu açıkladı.

Vali Ustaoğlu, Marmara Denizi açıklarında demirleyen feribotta tehlikeli bir durumun olmadığını ve müdahale için Bursa ve İstanbul’dan Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini söyledi.

200 YOLCULU FERİBOTTA PANİK ANLARI

Öte yandan feribotta 7 mürettebat, 200 yolcu ve 70 araç olduğu öğrenilirken, yaşanılan panik anları kameraya yansıdı.