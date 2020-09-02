Barış Atay'a saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, 2 gün önce İstanbul Kadıköy’de bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırganların kaçmasının ardından hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Atay’ın darp edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyeti çalışma başlattı.

4 KİŞİDEN 3'Ü GÖZALTINA ALINDI

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki iş yeri kameralarını inceleyen polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi tespit ettiği ve bu kişilerden 3’ünü gözaltına aldığı öğrenildi.

Saldırganların yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi