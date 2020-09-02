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    Barış Atay'a saldıran 3 kişi gözaltına alındı

    Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'ın darp edilmesiyle alakalı polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 00:16
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    Barış Atay'a saldıran 3 kişi gözaltına alındı

    Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, 2 gün önce İstanbul Kadıköy’de bir grubun saldırısına uğradı.

    Saldırganların kaçmasının ardından hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Atay’ın darp edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyeti çalışma başlattı.

    4 KİŞİDEN 3'Ü GÖZALTINA ALINDI

    Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki iş yeri kameralarını inceleyen polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi tespit ettiği ve bu kişilerden 3’ünü gözaltına aldığı öğrenildi.

    Saldırganların yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi

    Barış Atay a saldıran 3 kişi gözaltına alındı #1

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