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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 05.05.2020 - 11:57
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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları başarı ile sürdürülüyor.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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