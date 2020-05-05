Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

En Son Haber

Bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları başarı ile sürdürülüyor.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.