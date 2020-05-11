Barış pınarı bölgesinde mayın ve EYP'ler bulundu

Komandolar tarafından terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere tuzakladığı mayın ve EYP'ler imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerin, terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmaları başarıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayının imha edildiğini açıkladı.

MAYIN VE EYP'LER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’leri tespit ederek imha etti." ifadelerine yer verildi.

Barış pınarı bölgesinde tespit edilen mayın ve EYP'ler imha edildi ViDEO