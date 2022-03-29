Bartın’da 16'sı büyük 39 heyelan

Kar yağışının ardından hava sıcaklıkları arttı, eriyen karlar heyelanların yanı sıra yol ağlarında çökmelere neden oldu. İl genelinde 16’sı büyük çapta 39 heyelan ve toprak kayması meydana geldi.

Kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışları alan Bartın’da hava sıcaklıkları artmaya başladı.

Hava sıcaklıklarındaki yükselişle birlikte karlar hızla eridi, bu da heyelanlara sebebiyet verdi.

İl genelindeki yol ağlarında çökmeler meydana geldi.

İKİ KÖY ÇOK ETKİLENDİ

Hisar ve Doğan köyleri, heyelanlardan en çok etkilenen bölgeler oldu.

Hisar köyündeki boş bir ev heyelan nedeniyle büyük çapta zarar görürken, Doğan köyünde ise heyelan nedeniyle bir bağlantı yolu kullanılamaz hale geldi.

39 AYRI NOKTADA HEYELAN

İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan incelemelerde 16’sı büyük çapta olmak üzere 39 ayrı noktada heyelan ve çökmeler yaşandığı tespit edildi.

Heyelan ve çökmelerin yaşandığı bazı bölgelere toprak hareketliliğinin devam etmesinden dolayı müdahale edilemezken, 23 noktada zarar gören alanların onarılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar 30 iş makinesi ve 59 personelle sürdürülüyor.

“KISA ZAMAN İÇİNDE ÇALIŞMALARI TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ”

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, yaşanan heyelanlarla ilgili açıklama yaptı.

Çetin, “Kentimiz kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışı aldı. Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber karlar da hızlı bir şekilde erimeye başladı ve birçok noktada heyelanlar oluştu. Ekiplerimizce sahada yapılan incelemelerde 16’sı büyük çapta toplam 39 heyelan ve toprak kayması tespit edildi. Bu noktaların bazılarında hala toprak hareketliliği devam ediyor. 30 iş makinesi ve 59 personelle 23 noktada çalışma gerçekleştirdik. Çöken yolları onardık ve kapanan yolları açtık. Diğer noktalarda da gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Kısa zaman içinde heyelanlardan ve toprak kaymalarından etkilenen tüm bölgelerimizde gerekli çalışmaları tamamlamış olacağız.” dedi.

“KAR YAĞDIKTAN SONRA BİR DAHA HEYELAN OLDU”

Yol ağında çökme yaşanan Doğan köyü sakinlerinden Turgut Silahdar ise köylerine 2 metre kar yağdığını ifade ederek, “Özel idare bir sefer yaptı ulaşıma açıldı, tekrar büyük kar yağdı. Kar yağdıktan sonra tekrar heyelan oldu. Tekrar yaptılar, bir daha heyelan oldu. Kar bir daha çok yağdı. 2 metre kar yağdı buraya. Şimdi yapılmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

“DAHA ÖNCE 80’Lİ YILLARDA OLMUŞTU”

Aynı köyde yaşayan Yunis Silahdar da heyelanların kış şartlarının ağır geçmesinden kaynaklandığını belirterek, “Bu kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı bilhassa. Bu daha önce oluyordu, bu sefer aşağı yukarı 100 metre belki daha fazla yani. Daha önce bu kadar geniş boyutlu olmamıştı. Daha önce dediğim mesela daha önce 80’li yıllarda olmuştu heyelan, bizim aşağıda bir mahallemiz var komple hareket etmişti. Şimdi devletin yetkilileri mücadele ediyorlar inşallah açıp yol verecekler, onu bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.