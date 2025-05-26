Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bartın merkez Kırtepe Mahallesi'nde kuaförün önünde gezinen kedi, önce bir otomobilin kaputuna, ardından da aşağıya inerek motosiklete çıktı.

Tekrar yere inmeye çalışan kedi, bu esnada motosikleti devirdi.

Motosikletin devrilmesi ve çıkan ses nedeniyle panikleyen kedi hızla alandan uzaklaşırken orada bulanan bir müşteri ise devrilen motosikletin çarparak hareket ettirdiği başka motosikleti tutmaya ve ne olduğunu anlamaya çalıştı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Motosikletin devrilmesine anlam veremeyen müşteri ve iş yeri çalışanları güvenlik kamerası incelemesiyle gerçeği anladı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, "Güvenlik kamerası olmasaydı kedinin devirdiğine inanmazdım" yorumlarına neden oldu.