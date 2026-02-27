Tekirdağ'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Edirne Bulvarı'nda seyreden karton yüklü elektrikli bisiklet, şerit değiştirdiği esnada B.B. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Yol kenarına savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü başına aldığı darbeyle kanlar içinde kaldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kimliği belirlenemeyen bisiklet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan otomobil sürücüsü B.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
