Manisa'da çalınan otomobil İzmir'de bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde E.Ç. (49), arızalanan otomobilini sanayi sitesindeki iş yerinin önüne bıraktı.

Plakası takılı olmayan ve iddiaya göre anahtarı üzerinde bulunan otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İZMİR'DE BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda otomobili çalan şüphelilerin D.Ç., G.M. ve H.İ.A. olduğu ve aracın İzmir yönüne götürüldüğü belirlendi.

Polis ekiplerinin takibi sonucu çalınan araç, İzmir-Menemen Otoyolu'nda jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken şüphelilerin aracı çaldığı anların güvenlik kamerasınca kaydedildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.