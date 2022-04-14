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    Bartın'da kediye çarpıp kaçan sürücü kameralardan tespit edildi

    Bartın'da otomobiliyle sokak kedisine çarpıp kaçan sürücüye 2 bin 43 lira ceza uygulandı.
    • 14.04.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 18:02
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    Bartın'da kediye çarpıp kaçan sürücü kameralardan tespit edildi

    Bartın kent merkezi Topçu Konağı Caddesi'ndeki bir veterinerlik merkezinin önünde meydana gelen olayda, otomobili ile yolun karşısına geçmekte olan sokak kedisine çarpan B.B., durmayıp yoluna devam etti.

    Çarpma anı kameraya yansıdı

    İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşların gözü önünde meydana gelen olay veterinerlik ofisinin kameralarına da saniye saniye yansıdı.

    Kedi can verdi

    Ezilen kedi can çekişirken veterinerlik ofisi çalışanları tarafından müdahalede bulunulan kedi tüm müdahalelere rağmen telef oldu.

    Bartın da kediye çarpıp kaçan sürücü kameralardan tespit edildi #1

    2 bin 43 lira ceza uygulandı

    Olayın ardından Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince plakası tespit edilen araç sahibine 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 21. ( Trafik kazası sonucu hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerini terk etme) Maddesine istinaden 2 bin 43 TL ceza uygulandı.

    Bartın da kediye çarpıp kaçan sürücü kameralardan tespit edildi #2

    Bartın da kediye çarpıp kaçan sürücü kameralardan tespit edildi #3


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