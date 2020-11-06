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Başakşehir'de lokantacıdan şok savunma: Müşteriye git diyemem

Başakşehir'de lokantacıdan şok savunma: Müşteriye git diyemem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında girilen bir lokantada müşterilerin içeride olduğu ve yemek yedikleri görülürken; lokanta sahibi "Müşterilere kalk git diyemem ki" diyerek kendini savundu.