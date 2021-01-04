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    Başakşehir'de sahibinden kaçan at ortalığı karıştırdı

    İstanbul Başakşehir'de arkasında arabası varken sahibinden kaçan at, trafiği birbirine kattı.
    • DHA
    • 04.01.2021 - 22:54
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 23:27
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    Başakşehir'de sahibinden kaçan at ortalığı karıştırdı

    Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda, Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde, arkasında arabası bulunan at, iddiaya göre sahibinden kaçarak akan trafiğe girdi. Yolda hızlı bir şekilde ilerleyen at, önüne çıkan araçlara çarptı.

    BİR ARACA HASAR VERDİ, KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

    Çarptığı otomobillerden bir tanesi ciddi hasar alırken, ilerlemeyi sürdüren at bir süre sonra karşı şeride geçti. O sırada yolunda seyreden otomobil sürücüsü direksiyonu sağa kırıp şerit değiştirerek kaza yapmaktan kurtulurken, bir diğer sürücü ise ani fren yaparak otomobilini durdurabildi.

    At hızla ilerlediği sırada çarptıkça arkasındaki arabadan parçalar yola saçıldı. Yaşanan o anlar bir sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Başakşehir'de sahibinden kaçan at ortalığı karıştırdı-Video

    Başakşehir de sahibinden kaçan at ortalığı karıştırdı #1

    Başakşehir de sahibinden kaçan at ortalığı karıştırdı #2

    Başakşehir de sahibinden kaçan at ortalığı karıştırdı #3

    Başakşehir de sahibinden kaçan at ortalığı karıştırdı #4

    Başakşehir de sahibinden kaçan at ortalığı karıştırdı #5

    Başakşehir de sahibinden kaçan at ortalığı karıştırdı #6

    Başakşehir de sahibinden kaçan at ortalığı karıştırdı #7

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