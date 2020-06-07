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    Başakşehir'de site yönetimi kavgası: 7 yaralı

    Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı.
    • DHA
    • 07.06.2020 - 02:31
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    Başakşehir'de site yönetimi kavgası: 7 yaralı

     

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Kayaşehir 12'inci Bölge Botanik Sokak'ta bulunan bir sitede, eski site yönetiminden memnun olmayan site sakinleri yeni bir site yönetimi seçti.

    Ancak, eski yönetim, yeni yönetimi göreve başlatmadı.

    Bunun üzerine site sakinleri, eski yönetimi protesto etmek için toplandı.

    Bu esnada eski site yönetiminde yer alan G.S. adlı bir kişinin babası olan ve emekli polis olduğu öğrenilen Z.S, tabancasını çekerek rastgele ateş etti.

    (Geniş Haber)-Başakşehir'de site yönetimi kavgası: 7 yaralı  -2

    7 KİŞİ YARALANDI

    Tabancadan çıkan kurşunlar, toplanan site sakinlerine isabet etti. Olayda 7 kişi yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken polis, eski site yöneticisi G.S ve onun babası Z.S.'yi gözaltına aldı.

    Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri,  bölgede delil araştırması yaptı.

    (Geniş Haber)-Başakşehir'de site yönetimi kavgası: 7 yaralı  -3

    "RASTGELE ATEŞ ETTİ"

    Olayla ilgili konuşan bir site sakini, "Mevcut olan yönetimin bir şekilde biizmle uzlaşmasını bekledik. Bu esnada burada olay çıkacaüını ön görerek güvenlik kurumunu aradık. Polislerden önce eski yönetiminden birinin babası geldi. site yönetimiyle alakası olmayan biri geldi. Emekli polis olduğunu belirtip rastgele ateş etmeye başladı. 7 kişi yaralandı" dedi.

    Olayla ilgili çalışma sürüyor.

    (Geniş Haber)-Başakşehir'de site yönetimi kavgası: 7 yaralı  -1

    (Geniş Haber)-Başakşehir'de site yönetimi kavgası: 7 yaralı  -4

    (Geniş Haber)-Başakşehir'de site yönetimi kavgası: 7 yaralı  -5

    (Geniş Haber)-Başakşehir'de site yönetimi kavgası: 7 yaralı  -6

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