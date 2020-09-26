Batman Valisi: Silvan'da anız yakanlar beddua alıyor

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde anız yangınlarını önleme adına 'sınır tanımadan gerekeni yapacaklarını' belirtti.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde anız yangınlarını önleme toplantısı ilçe Kültür Müdürlüğü Konferans salonunda yapıldı. Toplantıya Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, Silvan ilçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, çiftçi, Batman Sağlık İl Müdürü Hakan Pamukçu ve muhtarlar katıldı.

"500 BİN İNSAN DUMAN ÇEKİYOR, ALLAH'TAN REVA MI"

Toplantıda anız yakanları uyaran Vali Şahin, şunları söyledi:

“Batman’dan Silvan’a gelirken 6 ila 7 noktada çok büyük anız yangınları gördük. Kara kara dumanlar göğe yükseliyordu onlar bu akşam Batman’a varacak bu gece Batman üzerinde sinecek ve biz zift kokusu çekeceğiz."

"Hastamız var pandemi sürecinde yoğun bakımda nefes almakta zorlanan hastalar. 500 bin nüfustan bahsediyoruz, bu 500 bin nüfusun içersinde çocuğu var, yaşlısı var, genci var Allahtan reva mıdır bu yaptıklarınız. Bu insanlığa sığar mı vicdana sığar mı tabi siz burada toplandınız bunları size söylüyorum bu anızları sizler yakmadığınızı ben biliyorum. Elbette Silvan’ın dikkatli bilinçli çiftçileri bu salonda bulunuyor. Ama birileri de bunu yakıyor ve bir kötünün kırk köye zararı olmuş bir kötü Silvan’a çok kötü zarar verdi."

"AHLAK SAHİBİ İNSANLAR BUNU YAPMAZ"

Gerçekten çok zor durumdayız. İnsanlarımız ölüyor sizlerden gerçekten istirham ediyorum sizlerden rica ediyorum. Çarşıda, pazarda, sokakta çiftçilerimize bunu anlatın herkese bunu söyleyin bu anızı yakmayın bu işin vicdani boyutu eyer vicdan sahibi insanlar isek eğer ahlak sahibi insanlar isek davranışlarımızdan başkalarının emin olması gerekir.

"MÜSLÜMAN, BAŞKALARININ KENDİSİNDEN EMİN OLDUĞU KİŞİDİR"

"Bizim dinimiz bize böyle emrediyor. Peygamberimiz Müslümanlığı tanımlarken davranışlarından başkalarının emin olduğu insandır o zamanda Silvanlıların da böyle olmasını bekliyorum."

"VİCDANI OLMAYANA CEZASI KESİLECEK"

"Şimdi bu işin vicdani boyutu şimdide hukuki boyutu var. Bundan sonra artık her cephede anızla mücadele edeceğiz. Vicdanı olan insanın vicdanına hitap edeceğiz ahlaki olan insanın ahlakına hitap edeceğiz. Vicdani olmayan insanın elini kolunu arkadaşlarımız bağlayacaklar gereken cezayı en sert şeklinde ödeyecekler. Bir seferberlik sizden istirham ediyoruz bir seferberlik talep ediyoruz."

"Bu ilkelliği bu yanlışı Silvan’dan silelim. Bakın güzel ezanlar okunuyor bu ezanlar hürmetine onun bereketiyle bu belayı def edebilelim”