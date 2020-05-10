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    Batman'da 3 kişi mantardan zehirlendi

    Topladıkları mantarları yiyerek zehirlenen 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 10.05.2020 - 14:30
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    Batman'da 3 kişi mantardan zehirlendi

    Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Üçyol köyünde yaşayan bir aile doğadan mantar topladı.

    Topladıkları mantarları yiyen aileden Nihan Demir (47), Şükran Demir (18) ve Bayram Demir (13), hastalandı.

    3 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

    Hastalanan 3 kişi yakınları tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Sağlık kontrolleri yapılan 3 kişi, zehirlenme nedeniyle ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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