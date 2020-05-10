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- Batman'da 3 kişi mantardan zehirlendi
Batman'da 3 kişi mantardan zehirlendi
Topladıkları mantarları yiyerek zehirlenen 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 10.05.2020 - 14:30
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Üçyol köyünde yaşayan bir aile doğadan mantar topladı.
Topladıkları mantarları yiyen aileden Nihan Demir (47), Şükran Demir (18) ve Bayram Demir (13), hastalandı.
3 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Hastalanan 3 kişi yakınları tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sağlık kontrolleri yapılan 3 kişi, zehirlenme nedeniyle ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.