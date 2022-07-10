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    Batman'da 7 aile birbirine girdi: 5'i ağır 54 yaralı

    Batman'da 7 aile birbirine girdi: 5'i ağır 54 yaralı

    Batman'ın Beşiri ilçesinde 7 aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 54 kişi yaralandı.
    • 10.07.2022 - 01:00
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 02:06
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    Batman'ın Beşiri ilçesinin Yontukyazı köyünde 7 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

    5'i ağır 54 kişi yaralandı

    Kavga nedeniyle köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batman Valiliği, kavgada, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığını bildirdi.

    Valilikten açıklama

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün 18.00 sıralarında Beşiri ilçesinin Yontukyazı köyünde aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır toplam 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

    Açıklamada, "Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Batman'da 7 aile birbirine girdi: 5'i ağır 54 yaralı - Video

    Batman da 7 aile birbirine girdi: 5 i ağır 54 yaralı #1

    Yaralılar tedavi altına alındı

    Olayla ilgili tahkikata başlandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların kaldırıldığı Batman'daki hastanelerde de polis tarafından ilave güvenlik önlemleri alındığı aktarıldı.

    Batman da 7 aile birbirine girdi: 5 i ağır 54 yaralı #2

    Batman da 7 aile birbirine girdi: 5 i ağır 54 yaralı #3


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