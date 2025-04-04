Batman'da heyelanlar, 60 yolu kapadı

DHA

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçenin farklı noktalarında heyelanlara yol açtı. Toprak kaymaları nedeniyle 20 köy ve 40 mezraya ulaşımı sağlayan yollar kapanırken, toplamda 60 yerleşim yeri ulaşıma tamamen kapandı.

KAPALI YOLLARIN YARISI ULAŞIMA AÇILDI

Yaşanan felaketin ardından harekete geçen İlçe Özel İdare ekipleri, yolları yeniden açmak için yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda 20 köy ve 10 mezraya ulaşım sağlanırken, kalan 30 mezranın yolu için çalışmalar aralıksız devam ediyor.