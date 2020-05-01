30 yıl boyunca keklik kafesi yaparak para kazandı

Batman'da, yıllar boyunca keklik kafesi üretip, kazandıklarıyla 7 çocuk yetiştiren yaşlı adam, "Başka bir işim yoktur. Bu yaştan sonra da ne gurbette ne de başka bir yerde çalışamam" dedi.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Tepecik köyünde el sanatlarıyla uğraşan 70 yaşındaki Mahsum Erin, 30 yıldır keklik kafesi üreterek geçimini sağlıyor...

KAZANCINI ÇOCUKLARI İÇİN KULLANDI

Keklikleri sevdiği için bu mesleği yapmaya başlayan Erin, 30 yıldır kazandıklarıyla 7 çocuk yetiştirdi. Mesleğini sevdiğini söyleyen Erin, kafeslerin tanesi 75 liradan satıyor.

Günde 1 kafes yapan Erin, 6 çocuğunu evlendirdi, 1'ine ise hala bakıyor.

"BUNLARI DA YAPMASAM NE YAPACAĞIM"

El emeği kafeslerinden başka bir gelirinin olmadığını belirten Erin, "Tek işim budur. Başka bir işim yoktur. Bu yaştan sonra da ne gurbette ne de başka bir yerde çalışamam. Bunları da yapmasam ne yapacağım. Sadece bir ineğimiz var onun da sütü ve yoğurdu ancak bize yetiyor. Şu an eşim ve bir tane de kızımla yaşıyorum. Diğer çocuklarım ise evlendi. Başka şehirlerde yaşıyorlar" dedi.