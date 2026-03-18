Batman'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Batman merkez TPAO Bulvarı'nda Edip Ş. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Oynar'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 65 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Oynar'ın cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken sürücü ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.