Ankara'da obez köpek 'Kız', yürüyüşle zayıflamaya çalışıyor

Ankara'da geçirdiği kaza sonrası kilo problemi yaşayan köpeği "Kız" için her gün düzenli yürüyüş yaptıran Harun Efe, bu anları sosyal medyada paylaşmasıyla yoğun ilgi gördü.

Köpeğinin kilosunu azaltmak ve sağlıklı kalmasını sağlamak için yürüyüşleri aksatmadan sürdüreceğini belirten Efe, tüm zorluklara rağmen bakıma muhtaç hayvanlara ömrü boyunca sahip çıkmayı sürdüreceğini ifade etti.

"HASTALIĞIMDAN DOLAYI KIZ'IM KİLO ALDI"

Köpeğinin geçirdiği kazanın ardından hareketsiz kalmasıyla birlikte kilo almaya başladığını belirten Harun Efe, "Kız'ım 13 yaşında ve 2019 yılında şanssız bir kaza yaşadı. Ben yokken sokaktaki çocuklar Kız'ıma vurmuşlar ve olay sonrası çapraz bağları koptu. Tedavisi uzun sürdü, ameliyatlarını yaptırdık. Ameliyatlarını yaptırdıktan sonra benim rahatsızlığım ortaya çıktı. Benim rahatsızlığım boyunca da köpeğim kimseyle yürümediği için hareketsiz kaldı.

O süreç içerisinde hem ayağından dolayı hem de benim hastalığımdan dolayı Kız'ım kilo aldı. Yediği mamaların hepsi ölçülü. Hamur işleri veya başka yiyecekler yiyip kilo almadı. Hayvanlara boş bir dükkanda bakıyorum. Hayvanlar rahat etsinler diye arabamı satıp buranın mülkiyetini aldım" dedi.

"HAYVANLARIMA HER ZAMAN BAKACAĞIM"

Efe, hayvanlara baktığı alanın kısıtlılığı nedeniyle bakabildiği kadar hayvana sahip çıkabileceğini ifade ederek "Burada 40 tane kedi ve bir köpek var. Bu sürecin içerisinde bunların tedavileri var. Hayvanların içerisinde hasta olanlar var, engelli olan var. Hepsine bakmak gerçekten çok zor.

Çünkü hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmek durumundayım. Birinin ayağında bir şey oluyor veya kiminin mantarı oluyor, hepsini fark etmek zorundayım. Maalesef imkanımız ve yerimiz kısıtlı olduğu için bakabildiğimiz kadar hepsine bakmaya çalışıyorum. Allah ömür verdiği sürece, hayvanlarıma her zaman bakacağım" diye konuştu.

"KIZIMA İNANILMAZ BİR İLGİ VAR"

Köpeğiyle yaptığı yürüyüş videolarını sosyal medyada paylaşmasının ardından büyük ilgi gördüklerini aktaran Efe, "Kızıma sosyal medyadan inanılmaz bir ilgi var. İnsanlar Kızımı çok sevdiler, devamlı takip ediyorlar. Son 25 gündür hayvanseverler ufak tefek de olsa buraya yardım yaptılar.

Buraya gelen her yardım hayvanlara gidiyor çünkü dediğim gibi çok masraflı, çok da meşakkatli bir iş ama elimizden ne geliyorsa hepsini yapmaya çalışıyorum. Hayvanlara yapılacak her yardım beni inanılmaz şekilde mutlu ediyor, yalnız olmadığımı hissediyorum" şeklinde konuştu.