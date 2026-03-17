Samsun'da ambulansın kamyona çarptığı kaza kamerada: 1 ölü

Samsun'da ambulansın kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Samsun-Ordu kara yolundaki otogar kavşağı mevkiinde Recep Sağıroğlu yönetimindeki ambulans, Cemal Ü. idaresindeki fındık yüklü kamyona arkadan çarptı.
Savrulan ambulans, refüjdeki ağaca çarparak durabildi, kamyon ise devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık çalışanları Tuğba A. ve Oğuzhan K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sağıroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülenen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
