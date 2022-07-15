Batman’ın Beşiri ilçesinde Devlet Hastanesi acil servisine sıra numarası almadan girmeye çalışan hasta yakınları ile sağlık personeli arasında gerginlik yaşandı.

Batman' da Beşiri Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda, hastanenin acil servisine gelen hasta yakınları sıra beklemeden acil servis odasına girmek istedi.

Sağlık çalışanlarının uyarıları üzerine tartışma yaşandı.

Kapıyı zorlayarak açmaya çalıştı

Güvenlik görevlileri hasta yakınlarını dışarı çıkardı. Bu sırada hasta yakınları kapıyı zorlayarak açmaya çalıştı.

Sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri kapıya birlikte yaslanarak içeri girmelerine engel oldu.

DHA'da yer alan habere göre, o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sağlık çalışanları hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

Batman’da sağlık çalışanları, şiddeti kapıya yaslanarak önledi VİDEO









